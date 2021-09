Uomini e Donne, Gemma Galgani lascia Maria De Filippi senza parole – VIDEO

Nonostante le numerose indiscrezioni, la prima puntata di Uomini e Donne ha regalato numerose emozioni. Maria De Filippi ha anche riconosciuto di essere rimasta senza parole di fronte a Gemma Galgani.

Il 13 settembre è ufficialmente iniziata la stagione invernale per il palinsesto Mediaset. Dopo tante indiscrezioni riguardo Uomini e Donne, finalmente è andata in onda la prima puntata del dating-show. La protagonista assoluta è stata Gemma Galgani, di cui è stato trasmesso un video per riassumere il suo percorso, ma non nel programma.

Nonostante i 71 anni, la dama di Uomini e Donne si è sempre rifiutata di arrendersi di fronte alla vecchiaia. Se da 12 anni è ormai presenza fissa del programma più amato di Maria De Filippi, dove continua a cercare l’amore, recentemente ha deciso di fare altri due interventi estetici in aggiunta al precedente lifting al viso.

Uomini e Donne: il percorso di Gemma riproposto nella prima puntata

Nella prima puntata, le telecamere di Uomini e Donne hanno ripreso Gemma Galgani mentre si recava all’Ars Medica di Roma per il filler alle labbra. Subito dopo, è arrivato il momento del tanto chiaccherato intervento al seno. La dama ha chiesto il supporto della sua amica Ida Platano, mente Tina Cipollari l’ha aspettata fuori dalla struttura.

Una volta fatto il suo ingresso in studio, anche Maria De Filippi non ha nascosto il suo stupore per il cambiamento estetico, ammettendo che veniva istintivo guardarle la scollatura e non il volto. Tina Cipollari ha subito attaccato Gemma, che però è stata prontamente difesa dalla conduttrice e Gianni Sperti.

