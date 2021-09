Uomini e Donne, chi è Joele Milan: età, lavoro e Instagram

Uomini e Donne ricomincia con tre nuovi tronisti, uno di loro è Joele Milan: tutto ciò che c’è da sapere su di lui

Joele Milan è uno dei tre tronisti della nuova stagione di Uomini e Donne che partirà oggi, dalle 14:45 su Canale 5. Nato a Dolo, in provincia di Venezia, il 16 giugno 1995, Joele è un giovane 26enne del segno del Gemelli. Ha studiato ed ottenuto il diploma come in ragioneria, attualmente vive e lavora a Milano come addetto al controllo qualità in un’azienda alimentare.

Super tatuato, come mostra nelle foto, Joele ha raccontato di essere l’unico figlio di una famiglia molto semplice ed umile di un paesino di poco meno di 15mila abitanti. “Sono sempre stato un bambino affettuoso e sereno. Crescendo ho provato a non deludere mai i miei genitori, ma a volta non ci sono riuscito. Ho visto mia mamma disperata quando ho cominciato a riempire il mio corpo di tatuaggi”.

Uomini e Donne, chi è Joele Milan: il nuovo tronista del dating show

Nel video di presentazione pubblicato sul suo profilo Instagram, Joele mette a nudo la sua personalità ed il suo attaccamento alla famiglia: durante il Covid, il papà pizzaiolo ha perso il lavoro ed il giovane ha fatto di tutto affinché il suo datore gli facesse un colloquio, adesso i due lavorano nella stessa azienda.

Joele ha scelto di descriversi senza filtri ed ha ammesso: “Caratterialmente sono diventato un po’ impegnativo. Sono permaloso e diretto”. Sulle sue precedenti relazioni, invece, ha raccontato: “Ho avuto diverse ragazze, ma soltanto di una mi sono innamorato da perdere la testa. Avevo 20 anni e per 3 anni ho vissuto una vera e propria favola. Ero superficiale e poco affettuoso, ma d’un tratto mi sono ritrovato ad avere le farfalle allo stomaco”.