Unomattina, slitta la messa in onda su Rai Uno: il motivo

Cambia la programmazione di Rai Uno per problemi sindacali. A subire uno slittamento il seguitissimo programma Unomattina: tutti i dettagli

La nuova stagione televisiva è cominciata ma i palinsesti Rai subiscono già dei cambiamenti. Difatti, a causa di problemi sindacali, Unomattina comincerà con un giorno di ritardo. La prima puntata del breakfast televisivo è stata sostituita con la messa in onda di un best of dell’anno scorso.

Dunque il pubblico di Rai Uno farà un salto indietro nel tempo con gli appuntamenti dedicati al Covid e alle procedure da seguire in termini di igiene quando si rientra a casa. Quanto al resto del daytime di Rai Uno al momento non è dato sapere quali altre variazioni ci saranno.

Slitta a domani la prima puntata di Unomattina: tutto quello che c’è da sapere

Come dicevamo la prima puntata di Unomattina slitta a domani, martedì 14 settembre 2021 alle ore 7.10. Al timone del seguitissimo programma televisivo troveremo ancora la coppia di conduttori che ha avuto fortuna l’anno scorso: Monica Giandotti e Marco Frittella.

Unomattina, inoltre, a partire da quest’anno ha subito una variazione sull’orario della messa in onda. Difatti, è stato posticipato di circa quindici minuti. Come anticipavamo sul resto del daytime ancora non ci è dato sapere se i palinsesti di Rai Uno subiranno ulteriori modifiche. Pertanto la programmazione dovrebbe proseguire con “Storie Italiane” e “E’ sempre mezzogiorno”.