Sicilia, si arrampica al terzo piano e aggredisce la sua ex: denunciato

37ennne si arrampica al terrazzino della sua ex, si introduce in casa e aggredisce la donna. E’ successo a Cammarata, nell’ Agrigentino

Si è arrampicato fino al terzo piano di una palazzina per raggiungere la sua ex compagna e picchiarla. E’ successo a Cammarata, nell’ Agrigentino (Sicilia), dove un uomo di 37 anni originario di Mussomeli è salito sul terrazzino dell’ex ed ha sfondato un vetro per entrare in casa.

La donna, di anni 32, ha immediatamente cercato di allontanare il suo ex ma questo le avrebbe sferrato uno schiaffo al volto facendole perdere l’equilibrio. L’uomo è stato denunciato dopo l’esposto presentato dalla vittima. Questa ultima ha riportato tumefazioni allo zigomo giudicate guaribili in cinque giorni di prognosi prescritti dai medici dell’ospedale di Agrigento.