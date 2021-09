Richiami alimentari, ritirato prodotto congelato: fate tutti attenzione

Nuovo avviso riguardante di richiami alimentari da parte del Governo Italiano. Andiamo a vedere l’ultima nota rilasciata dal ministero della salute.

Continua a monitorare i prodotti messi sul mercato il Governo Italiano, che tiene a tutelare la salute dei propri consumatori. Infatti sono sempre tanti i rischi per quanto riguarda i prodotti alimentari contaminati. I controlli su questi prodotti sono sempre tanti sia in Italia che negli altri paesi europei. Come specificato dal Ministero della salute sono tantissimi soprattutto i rischi chimici legati alla contaminazione dei cibi destinati alla vendita al dettaglio.

Sul proprio sito il Ministero della Salute, gli operatori del settore (OSA) hanno l’obbligo di informare i propri clienti sulla non conformità riscontrata negli alimenti in vendita. Inoltre in caso di contaminazione o rischi sono obbligati a ritirare dalla vendita i lotti incriminati. Sempre l’Osa poi dovrà ritirare questi prodotti dal mercato, andiamo quindi a vedere qual è l’ultimo provvedimento preso dal Ministero della Salute italiano.

Richiami alimentari, ritirato lotto di cosce di rana: la nota del Ministero

Il Ministero della Salute ha ritirato un lotto di ‘Cosce di Rana‘, segnalando un presunto rischio chimico. Il lotto in questione appartiene al marchio ‘Fish & Frog‘. Sul proprio sito ufficiale il Ministero ha comunicato tutti i dettagli riguardanti il prodotto tolto dal commercio. Infatti si tratta del lotto di produzione numero: VN/121/IV/505. Mentre invece il nome dello stabilimento è ‘Vietnam Stabilimento DL121‘.

La data di scadenza del prodotto in questione è il 10/11/2022, mentre il peso lordo del cartone è di 10kg, con peso netto di 8kg. All’interno del contenitore sono contenenti 10 sacchetti dal peso lordo di 1 kg (0,8kg netto). All’interno del prodotto è stata rinvenuta la presenza di Nitrofurani. Per precauzione il Ministero della Salute raccomanda di non consumare i prodotti in questione. Inoltre sarà possibile restituire i prodotti al punto vendita da cui sono stati acquistati.