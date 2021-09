Luce dei tuoi occhi, arriva la nuova fiction di Anna Valle: trama e data di inizio

Mediaset da il via alla nuova stagione televisiva. Dal prossimo 15 settembre su Canale Cinque appuntamento con la fiction “Luce dei tuoi occhi”

Canale Cinque da inizio alla nuova stagione televisiva con la fiction targata Mediaset, “Luce dei tuoi occhi”, in onda dal prossimo 15 settembre. Ad anticiparlo è stato l’ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni. Un appuntamento imperdibile per il pubblico del piccolo schermo che si cimenterà nelle vicende della protagonista Emma Conti, interpretata da Anna Valle.

Al suo fianco vedremo il collega Giuseppe Zeno interpretare il professore Enrico Leoni. Emma Conti vive a New York ed è un étoile di fama internazionale ma la sua vita è segnata da una tragedia: la morte di sua figlia Alice. Emma è ancora una ragazzina quando decide di lasciare Vicenza nonché sua città natale.

Ma la sua vita presto sarà sconvolta dall’arrivo di una lettera misteriosa. Qui si parlerà di sua figlia. A distanza di sedici anni, c’è chi le farà credere che Alice è ancora viva e si trova a Vicenza dove ha seguito le sue stesse orme. A questo punto ad Emma non resterà altro che tornare nella sua città per scoprire tutta la verità.

La protagonista tornerà ad insegnare nella scuola di danza gestita da sua madre e in ogni allieva cercherà di riconoscere gli occhi della sua bambina. Per Emma si riapriranno ferite molto profonde. Intanto nella sua vita farà ingresso il professore Enrico Leoni con il quale nascerà un nuovo legame.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> Bianca Guaccero, il post nostalgico spiazza i suoi fan: cosa succede

Luce dei tuoi occhi, la nuova fiction di Mediaset con Anna Valle e Giuseppe Zeno

La nuova fiction targata Mediaset avrà inizio il prossimo 15 settembre e si concluderà, salvo imprevisti, il 20 ottobre. Saranno sei gli appuntamenti con il pubblico del piccolo schermo. “Luce dei tuoi occhi” prodotta da Massimo Del Frate è stata girata da Fabrizio Costa con le sceneggiatura di Davide Sala ed Eleonora Fiorini.

Non resta che attendere il debutto della nuova fiction per seguire le vicende di Emma Conti. La protagonista, interpretata da Anna Valle, cercherà in ogni modo di fare chiarezza nella sua vita. Riuscirà a scoprire la verità su sua figlia Alice creduta morta alla nascita? Staremo a vedere.