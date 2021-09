Lorella Cuccarini, rivelazioni pazzesche: fan increduli

Lorella Cuccarini ha parlato senza veli a Il Corriere della Sera. Rivelazioni che hanno lasciato i fans senza parole

Raggiunta da Il Corriere della Sera, Lorella Cuccarini ha parlato senza veli rilasciando importanti rivelazioni. L’insegnante di ballo, da quest’anno di canto ad Amici 21, parlando di Alessandra Martinez ed Heather Parisi ha raccontato di essere quasi arrivata alle mani con una sua coetanea quando aveva soli 18 anni. Il motivo? Ebbene, di mezzo c’era un ragazzo.

“Rivalità con Alessandra Martinez ed Heather Parisi? Io sono sempre andata d’accordo con tutte”, ha spiegato la Cuccarini precisando inoltre di non essere mai giunta alle mani con Alessandra in camerino. Da qui il curioso ricordo di quando era una 18enne. Una ragazza faceva la gatta morta con il fidanzato: “Prima di prendermela con lui, me la presi con lei. Dopo, sono stata sempre pacifica”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Uomini e Donne, noto volto cambia vita: dura reazione sul web – FOTO

Le rivelazioni di Lorella Cuccarini: fan sbalorditi

Lorella Cuccarini intervistata da Il Corriere della Sera ha parlato senza veli sorprendendo i fans. La docente del talk show ideato e condotto da Maria De Filippi, Amici, ha risposto ad un curioso episodio che riguarderebbe Beyoncè. La cantautrice statunitense le ha copiato una coreografia al Billboard Music Awards 2011.

A tal proposito la ballerina ha dichiarato: “È bello pensare che un pezzettino di creatività italiana, una cosa che facevo tutte le sere a teatro e avevo portato a Sanremo, ha varcato l’oceano”.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> Elettra Lamborghini, piovono critiche sul web: “E’ vergognoso”

La Cuccarini ha poi ammesso di ispirarsi a due colleghe quando è in tv: Carla Fracci e Raffaella Carrà. “Scegliere fra danza classica e moderna è stato un dilemma. Con Carla c’è stato un rapporto che è cresciuto nel tempo; con Raffaella non ho avuto questa fortuna, ma nessun incidente di percorso può cancellare quello che una persona ha rappresentato per te: la possibilità di vedere un sogno e poterlo inseguire”, ha concluso Lorella Cuccarini nell’intervista rilascia a Il Corriere della Sera.