Harry e Meghan, esplode la gelosia tra i Duchi di Sussex: passo falso del principe

Esplode la gelosia tra Harry e Meghan. Lontano da casa, sul web spunta un dettaglio che fa impazzire la Markel

I media stranieri riportano una scenata di gelosia tra Harry e Meghan. Sarebbe stata proprio quest’ultima ad infuriarsi con il principe per un motivo davvero curioso. La Markle non avrebbe gradito la vicinanza del marito ad una giovane giocatrice di polo.

Difatti Harry le scorse settimane ha partecipato ad una gara di polo in Colorado mentre Meghan era a casa con Archie e Lilibet. A scatenare la sua ira una foto pubblicata sulla pagina Aspen Polo Club su Instagram. Ma chi sarebbe la giocatrice in questione? Parliamo di Riley Ganzi, 24enne, che in foto sembrerebbe abbracciare Harry.

Harry e Meghan, salvi i loro titoli: la Regina Elisabetta ha deciso di adottare l’indifferenza

Harry e Meghan sono molto uniti e la loro vita coniugale lontana dalla Royal Family va a gonfie vele. Di certo non sarà questo screzio adesso a cambiare le cose tra i duchi di Sussex. A proposito del loro titolo proprio di recente abbiamo affrontato la questione: nonostante le ultime interviste rilasciate da Harry e Meghan, la Regina Elisabetta ha deciso di non privare i due dei loro titoli.

Difatti sua Maestà ha scelto di adottare l’indifferenza senza dare loro altri appigli che potrebbero scatenare ulteriori critiche. I due ‘ribelli’, dal 2020 hanno deciso di cambiare vita e dallo scorso febbraio sono stati esclusi dagli impegni per la Corona britannica. La Regina Elisabetta ha privato Harry e Meghan Markle dei loro patrocini militari e reali. Ma nonostante i continui attacchi ricevuti su carta stampata e in tv, la Regina non ha alcuna intenzione di negargli anche i titoli di duchi.