GF Vip, stoccata di Andrea Roncato: il web insorge

Le parole di Andrea Roncato hanno innervosito -e non poco- il web ed alcuni personaggi del GF Vip che si sono sentiti chiamati in causa

Ieri sera è andata in onda la prima puntata dello storico programma Mediaset che per un po’ aveva chiuso i battenti. A Scherzi a Parte, con Enrico Papi, c’erano le vittime Manuela Arcuri, Antonella Elia, Gianfranco Vissani ed Andrea Roncato. Su quest’ultimo c’è bisogno di aprire una parentesi.

L’ex marito di Stefania Orlando, infatti, è stato invitato al Festival di Venezia da un complice di Scherzi A Parte che si è spacciato per responsabile dell’organizzazione, tale Pietro. Quando Roncato e la moglie si rendono conto che qualcosa non va, chiamano l’organizzatore per chiedere spiegazioni, il quale gli rivela la verità: il premio era, in realtà, destinato a Patrick del Grande Fratello il quale, inizialmente, ha rifiutato e ci ha poi ripensato.

Andrea Roncato, lo scherzo degenera ed attacca il GF VIP

Apriti cielo. Andrea Roncato non ci ha visto più ed ha cominciato ad elencare i suoi successi televisivi e cinematografici, fino ad aggiungere: “Ma se uno del Grande Fratello lo riconoscono di più…Tu sei uno da Grande Fratello, la fabbrica di falliti. Quelli del Grande Fratello chi c***o sono? Sono vip perché hanno fatto vedere la f**a al Festival di Venezia?”. A queste parole, Pierpaolo Pretelli ha risposto con un Tweet.

Andrea Roncato, ti conoscono tutti per cinema e Tv di cui hai fatto parte. Ma stasera non hai dimostrato di essere un gentleman… pessimo! — Pierpaolo Pretelli (@pierpaolopretel) September 12, 2021

