Tra Fabrizio Corona e Nina Moric è tornato il sereno? Grazie a un indizio social sembrerebbe di sì.

Carlos Maria ha sofferto molto a causa della separazione dei suoi genitori. Per un periodo di tempo, a causa della assenza del padre e della madre (per svariate ragioni) Carlos ha vissuto insieme a sua nonna Gabriella. La nonna per il giovane modello è una persona molto importante, i due infatti sono molto legati.

Carlos è diverso dai suoi genitori. Infatti in una intervista suo padre Fabrizio ha raccontato che il figlio è molto intelligente e che, diversamente dai suoi coetanei, non adora stare in giro fino a tarda notte ma al contrario, è un appassionato di filosofia.

Il giovane più volte ha dichiarato di star male a causa della lontananza dai genitori ma oggi Carlos dev’essere molto felice vedendo assieme i suoi genitori come una volta (almeno secondo quanto trapela dai social).

Fabrizio Corona, pace fatta con Nina Moric? L’indizio è inequivocabile

Nina e Fabrizio negli ultimi tempi sono stati spesso al centro del gossip per i loro rapporti poco cordiali ma da poche settimane gli ex coniugi pare stiano riuscendo a creare un contesto pacifico nella loro famiglia il cui collante è sicuramente il loro Carlos. A confermare la pace ritrovata è stato proprio Corona che ha pubblicato sul suo profilo Instagram delle storie che lo ritraggono in compagnia di Nina mentre la riempie di complimenti del tipo “ma che ca*** di figa sei?“.