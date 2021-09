Enrico Papi, la notizia bomba: standing ovation per il conduttore

Una standing ovation meritatissima per Enrico Papi che questa mattina può svegliarsi con una strabiliante notizia

Uno stop lungo 3 anni che ha fatto bene alle reti Mediaset ed ha portato alla rinascita di Scherzi A Parte con la magistrale e divertente conduzione di Enrico Papi. Il conduttore romano, infatti, ieri sera su Canale 5 ha fatto varie vittime: Antonella Elia, Andrea Roncato, Manuela Arcuri, Gianfranco Vissani, Orietta Berti, Giancarlo Fisichella e Carolina Stramare.

LEGGI ANCHE > > > Unomattina, slitta la messa in onda su Rai Uno: il motivo

NON PERDERTI > > > Mara Venier abbandona il palco e salta l’incontro: pubblico senza parole!

La trasmissione, stando ai dati Auditel, ha riscosso un grande successo: una media di 3.506.000 spettatori con lo share del 21.3%. Gli ascolti della prima puntata hanno concesso a Mediaset di vincere la gara d’ascolti di domenica 12 settembre con largo margine.

CLICCA QUI PER VEDERE LA PUNTATA DI IERI DOMENICA 12 SETTEMBRE

Tutti gli ascolti TV di domenica 12 settembre

Per questa volta, la Rai dovrà deporre le armi accontentandosi di 2.405.000 spettatori con uno hare del 13.1% con il docu-drama con Alessio Boni e Nicole Grimaudo, Sul tetto del mondo su Rai 1. Per quanto riguarda, invece, Rai 2 sono stati in 1.189.000 spettatori con uno share al 6.1% a seguire NCIS – New Orleans. Per finire, su Rai 3 in 671.000 spettatori con il 3.7% hanno scelto di vedere il film del 2019 con Luca Marinelli e Jessica Cressy, Martin Eden.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Miriam Leone, l’indiscrezione pazzesca: “Si sposa”

Per quel che riguarda le altre reti Mediaset, invece, l’amatissimo film Come un uragano con Richard Gere e Diane Lane andato in onda su Rete 4 ha colpito 686.000 spettatori con uno share del 3.8%; su Italia 1, invece, sono stati in 467.000 gli spettatori, pari al 3.3% di share, a seguire Pressing, un nuovo talk show condotto da Massimo Callegari e Monica Bertini per commentare e rivedere gli highlights della giornata di Serie A.