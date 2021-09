Elisabetta Gregoraci si commuove in diretta: cos’è successo – VIDEO

Elisabetta Gregoraci si commuove in diretta: cos’è successo. L’ex compagna di Flavio Briatore sta vivendo un momento particolare

Sta vivendo un momento particolare Elisabetta Gregoraci, che proprio un anno fa entrava all’interno nella casa del Grande Fratello per l’edizione Vip. L’ex compagna di Flavio Briatore non ha dimenticato quell’esperienza, capace di riportarla in auge nel panorama televisivo italiano. Proprio per questo non ha potuto trattenere la commozione quando i fan su Instagram le hanno ricordato la ricorrenza, manifestandole il grande amore nei suoi confronti. I seguaci dell’attuale conduttrice di ‘Battiti Live‘ (chiusosi da poche settimane) hanno rievocato quei momenti con una serie di foto che ritraevano il percorso della Gregoraci a Cinecittà. La showgirl ha voluto sottolineare come: “Mi avete fatto emozionare con tutte quelle immagini, molto”.

LEGGI ANCHE >>> Mara Venier abbandona il palco e salta l’incontro: pubblico senza parole!

LEGGI ANCHE >>> Enrico Papi, la notizia bomba: standing ovation per il conduttore

Elisabetta Gregoraci si commuove in diretta: il ricordo del GF Vip la fa scoppiare in lacrime – VIDEO

Elisabetta in questo momento ha confermato di essere: “Particolarmente sensibile”, giustificando così le sue lacrime di commozione. Il sostegno dei suoi fan non può che farle piacere, donandole quell’energia positiva di cui ha bisogno. Negli ultimi giorni è stata protagonista sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia e a breve si dovrebbe tuffare nella nuova esperienza di ‘Scherzi a Parte’. Molta più riservatezza c’è invece sul fronte vita privata, dove non è dato sapere cosa stia succedendo.

Nel frattempo si gode la famiglia e in particolar modo la nipotina, Ginevra, a cui ha voluto dedicare parole speciali per il suo primo giorno di scuola.

“Ti amo amore di zia”, ha scritto commentando una foto della piccola in grembiule e con lo zaino in spalla.