Calciomercato Juventus, due colpi top: 90 milioni pronti per gennaio. I bianconeri preparano una rivoluzione netta a centrocampo

La stagione della Juventus è iniziata nel peggiore dei modi. Solamente un punto in tre partite e due sconfitte che bruciano contro Empoli e Napoli. Lasciano l’amaro in bocca soprattutto per il modo di prendere gol da parte della squadra di Allegri, frutto sempre di errori individuali. Il tecnico livornese ancora non ha compreso come mettere mano ad una squadra che appare malata e non risollevata rispetto ai problemi avuti con Pirlo. Il mercato non è stato di certo un aiuto per ricostruire le fondamenta di uno spogliatoio vincente. L’addio di Cristiano Ronaldo ha minato profonde certezze e gli arrivi di Locatelli e Kean non possono bastare a colmare un vuoto tecnico inevitabile. Il regista tanto richiesto da Allegri non è stato acquistato e in campo se ne avverte terribilmente la mancanza. Proprio per questo a gennaio non si può stare a guardare e si interverrà pesantemente per rinforzare il reparto.

Calciomercato Juventus, due colpi top: occhi su Gravenberch e Tchouameni

Come riportato dai colleghi di Calciomercatoweb.it, un tesoretto di 90 milioni potrebbe presto arrivare dalle cessioni degli esuberi. Quattro pezzi da collocare in giro per l’Europa, risparmiando anche sugli ingaggi onerosi. Bentancur, Ramsey, Rabiot e McKennie, praticamente tutta la mediana tolti Locatelli e Artur. Un reparto da ricostruire da capo, con caratteristiche profondamente diverse. I nomi sono già stati individuati e sono due profili giovani e di grande prospettiva.

Il primo è Aurelien Tchouameni, 21enne francese in forza al Monaco. Un equilibratore davanti alla difesa, forte fisicamente, valutato circa 35 milioni di euro. Qualcosa di simile serve anche per strappare Gravenberch all’Ajax. Quello che in molti considerano il nuovo Pogba, è assistito da Mino Raiola e la cosa potrebbe agevolare la trattativa. Un classe 2002 con già una discreta esperienza internazionale che assieme a De Light può costituire l’asse portante della squadra. I tifosi sperano al più presto di invertire la terribile china intrapresa.