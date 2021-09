Antonio Conte di nuovo su una panchina di Serie A: arriva l’ennesima ‘conferma’

E’ sempre più vicino il ritorno di Antonio Conte in panchina. Il tecnico saletino potrebbe tornare a breve: scopriamo qual è l’ultima conferma.

Il grande escluso di questa stagione calcistica è senza ombra di dubbio Antonio Conte. Il tecnico salentino è rimasto senza panchina dopo l’improvviso addio all’Inter. Quello di Conte, però, potrebbe essere un anno sabbatico in attesa della giusta occasione. Nelle ultime ore si iniziava a vociferare di un possibile addio di Massimiliano Allegri già dopo la sconfitta contro Napoli. A sostituire il tecnico toscano ci potrebbe essere proprio il ritorno dell’ex capitano bianconero.

Inoltre un ulteriore indizio per il ritorno di Conte in bianconero è dato dalle agenzie di scommesse. Infatti i bookmaker hanno iniziato a quotare il possibile esonero di Allegri, aprendo quindi le quote anche per i possibili sostituti. Per quanto riguarda il ritorno del tecnico salentino alla Continassa, le agenzie di scommesse hanno messo una quota sui 50.0. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli trapelati nelle ultime ore.

Antonio Conte, il ritorno alla Juventus è possibile: le quote dei bookmaker

Le agenzie di scommesse hanno così deciso di iniziare a quotare un possibile ritorno di Antonio Conte in bianconero. Infatti l’allenatore è reduce dalla vittoria dello Scudetto con l’Inter, ma ha deciso di interrompere i rapporti visto le annunciate cessioni di Hakimi e Lukaku. Stando ai bookmaker il ritorno di Conte è quotato a 50 l’avvicendamento tra il tecnico toscano e quello pugliese. Al momento la pista è poco concreta, ma la quotazione fa già sperare i tifosi bianconeri più nostalgici.

Al momento però anche il presidente Andrea Agnelli ha allontanato un ritorno di Conte. Il salentino, d’altra parte, ha avviato una collaborazione professionale con Sky ed è difficile che possa lasciare l’emittente televisiva dopo pochi mesi. Inoltre non bisogna nemmeno dimenticare come il tecnico Toscano lasciò i bianconeri nell’estate del 2014, in piena preparazione estiva. Quindi ad oggi un ritorno di Conte alla Juventus appare difficile, ma nel calcio mai dire mai.