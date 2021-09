Ciò che sembrava essere solo una semplice voce ha trovato conferma nel comunicato su Anna Tatangelo.

Anna Tatangelo è pronta per ripartire alla grande. La cantante partenopea, ex moglie di Gigi D’Alessio, condurrà scene da un matrimonio. Si tratta di un format degli Anni Novanta che trae ispirazione dall’omonimo film di Ingmar Bergam. Il programma segue una coppia di futuri sposi durante le fasi della preparazione del loro matrimonio.

Come già accennato nei precedenti versi, Scene da un matrimonio non è un programma neofita, ma è andato in onda su Canale 5 dal 1990 al 1994 con la conduzione di Davide Mengacci. Successivamente è stato trasmesso da Rete 4 fino al 1996. Il programma sarebbe dovuto partire il 19 settembre ma un comunicato Mediaset ha annunciato un piccolo cambio di programma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Harry e Meghan, esplode la gelosia tra i Duchi di Sussex: passo falso del principe

Anna Tatangelo, la decisione è sorprendente: il comunicato conferma tutto

Anna Tatangelo, secondo quanto comunicato da Mediaset con una nota stampa, al fine di realizzare al meglio le puntate della trasmissione, dovrà pazientare per esordire con il suo format sul piccolo schermo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Lorella Cuccarini, rivelazioni pazzesche: fan increduli

Scene da un matrimonio non esordirà più domenica 19 settembre come previsto ma sarà posticipato a domenica 3 ottobre. Al suo posto Mediaset ha chiesto al team produttivo di Amici di andare in onda per due settimane non il sabato come di consueto ma la domenica.