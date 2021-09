Il comunicato ha annunciato un cambiamento che si è rivelato storico. Decisione improvvisa per Amici 21.

L’ultima edizione di Amici è stata forse la più bella dall’inizio del talent show. Il programma, nato esattamente vent’anni fa con il nome di Saranno Famosi, ha visto tantissimi ragazzi essere protagonisti assoluti non solo all’interno del contesto scolastico ma anche fuori. Cantanti come Aka7even, Sangiovanni, Raffaele Renda e Deddy hanno conquistato le vette delle classifiche europee con le loro canzoni.

Non solo i cantanti, ma anche Giulia Stabile è riuscita a coronare il suo sogno. Ballerina di talento e vincitrice dell’ultima edizione che continuerà il suo percorso ad Amici dopo essere entrata a far parte del corpo di ballo del talent show che secondo l’ultimo comunicato andrà incontro a un cambiamento storico.

Amici 21, comunicato e cambiamento storico: decisione improvvisa

Il talent show di Maria De Filippi andrà in onda la domenica pomeriggio e non il sabato. La decisione di Mediaset arriva come un fulmine a ciel sereno dopo lo slittamento di Scene da un matrimonio, che sarebbe dovuto iniziare proprio domenica prossima, 19 settembre, con la conduzione di Anna Tatangelo.

Nella nota ufficiale dell’azienda si evince che al posto di Scene da un matrimonio, “nel quadro dell’evoluzione di una giornata editorialmente importante come la domenica, Mediaset ha chiesto al team produttivo di ‘Amici’ di andare in onda per due settimane non il sabato come di consueto ma la domenica“.