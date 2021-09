Alanis Morissette, dolorosa confessione: “Sono stata stuprata”

Una confessione che ha lasciato i suoi fan di stucco. Alanis Morissette si è raccontata all’interno del documentario “Jagged” di HBO

La cantante canadese Alanis Morissette è stata stuprata da più uomini quando ancora era adolescente. Oggi 47enne, l’artista ha avuto il coraggio di confessarsi all’interno del documentario di HBO “Jagged”, mostrato in anteprima al Toronto International Film Festival 2021.

“Ho avuto bisogno di anni di terapia anche solo per ammettere che c’era stato qualche tipo di vittimizzazione da parte mia. Dicevo che ero consenziente, ma poi mi veniva ricordato che avevo 15 anni, come potevo esserlo? Ora penso ‘Oh sì, sono tutti pedofili ed è stato uno stupro di minore” le parole della cantante canadese, visibilmente commossa.

Alanis Morissette, la confessione della cantante: “Nessuno mi ascoltava”

Uno sfogo quello di Alanis Morissette, che ha raccontato un drammatico evento della sua vita nel corso del documentario Jagged di HBO. “Molte persone si chiedono come mai io abbia aspettato 30 anni. Cosa rispondo? Vaffanc*lo. Non ho aspettato così tanto, in passato avevo già confessato questa cosa ad alcune persone. Semplicemente il mio grido d’aiuto è caduto nel vuoto. La nostra cultura non ascolta” ha denunciato la cantante canadese.

Diretto da Alison Klayman, il documentario Jagged andrà in onda sulla HBO subito dopo la première al Festival canadese. Si parlerà della sua vita e della sua carriera, con la Morissette stessa a parlarne in maniera mai così intima. E molto spazio verrà dato a questo brutto episodio che la ha vista protagonista all’età di 15 anni.