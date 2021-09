Non hanno nessuna copertura vaccinale circa 3,5 milioni di over 50, dieci milioni di italiani sono totalmente esposti al Covid19

Oltre dieci milioni di italiani non hanno ricevuto neppure una dose di vaccino anti Covid e non sono dunque protetti dal virus. Il cronoprogramma predisposto da Palazzo Chigi prevede che l’80% della popolazione over 12 sia immunizzata entro la fine di settembre, ma a venti giorni da questa scadenza sono ancora troppi quelli che sembrano non avere alcuna intenzione di immunizzarsi.

Nelle prossime due settimane il governo dovrà cercare di recuperare il gap, qualora ciò non si riveli possibile con la persuasione già il presidente del Consiglio Draghi si è detto disposto all’introduzione dell’obbligo vaccinale, magari in maniera graduale e solo per alcune categorie di lavoratori come già sta avvenendo con il green pass.

Vaccino Covid, dieci milioni senza una dose: quasi il 20% tra i 12 e i 19 anni

Sono circa 1,7 milioni gli italiani tra i 12 e i 19 anni a non aver ancora ricevuto neppure la prima dose del vaccino anti Covid. Le somministrazioni per questa fascia d’età stanno comunque proseguendo in maniera costante e senza rallentamenti, è possibile che nelle prossime settimane il numero sia destinato a crescere. Nella fascia tra i 20 e i 49 anni sono invece più di 5 milioni coloro che non si sono sottoposti alla vaccinazione, ed è proprio su questo target che si sta concentrando l’opera di convincimento portata avanti dal governo.

Discorso a parte per i soggetti più a rischio. Tra gli over 50 sono 3,5 milioni gli italiani a non essere protetti dal virus, tra gli over 80 sono poco più di 250mila e tra i 70 e i 79 anni circa 550mila.