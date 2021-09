Uomini e Donne, finisce in ospedale dopo il vaccino: racconto choc

Una delle protagoniste di Uomini e Donne ha rivelato di essere finita in ospedale dopo il vaccino. Andiamo a vedere cos’è successo alla dama.

Un ex corteggiatrice di Uomini e Donne è finita in ospedale dopo aver fatto il vaccino. La denuncia è arrivata proprio dalla protagonista della vicenda, stiamo parlando di Angela Caloisi. La dama fu la scelta di Paolo Crivellin nella stagione 2017/2018 con i due che sono fidanzati ancora oggi. Stando alle parole della Caloisi una volta arrivata in ospedale i medici le hanno diagnosticato una pericardite acuta, rarissimo effetto collaterale riportato anche da Aifa ed Ema.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Maria De Filippi celebra a sorpresa il matrimonio: chi si è sposato

Attraverso i suoi profili social, però, Angela non è sembrata allarmata ripetendo che avrebbe fatto il vaccino altre ‘1000 volte‘, proprio per evitare critiche ed attacchi su Instagram. A causa dei dolori subiti, però, la Caloisi è corsa al Pronto Soccorso per scoprire i dettagli del problema di cui soffre. Andiamo quindi a vedere le stories dell’influencer pubblicate sul suo profilo Instagram.

Uomini e Donne, Angela Caloisi colpita da pericardite acuta dopo il vaccino: le parole dell’influencer

Nonostante il piccolo inconveniente Angela Caloisi ha ribadito che rifarebbe il vaccino altre 1000 volte. Infatti la dama si è solamente limitata a raccontare ciò che le è capitato, invitando tutti a non sottovalutare i segnali del proprio corpo. La decisione di andare al Pronto Soccorso è arrivata dopo i forti e persistenti dolori in petto. Il dolore poi si è fatto ancora più intenso prolungandosi dalla gola al braccio sinistro.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Giulia De Lellis commuove i fan: “Vi racconto il mio calvario”

Il mantra ripetuto dalla Caloisi, quindi, è stato ‘prudenza, cautela e prevenzione’, con l’ex corteggiatrice che ha deciso di dirigersi all’Ospedale dopo giorni di dolori intensi. Le cure dei medici dell’ospedale hanno però calmato Angela che dovrà seguire una terapia per risolvere il lieve inconveniente. L’ex corteggiatrice sui social ha poi concluso: “La situazione dovrebbe risolversi con la terapia“.