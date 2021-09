Tommaso Zorzi, la stoccata alla Rai: “Incoronato Sex symbol” – FOTO

Una foto su Instagram e molta ironia da parte di Tommaso Zorzi che pubblica uno scatto particolare come “Sex symbol”

Tommaso Zorzi torna a parlare della Rai, della censura e di tutto quanto è accaduto con Pio e Amedeo. L’influencer milanese, senza peli sulla lingua, si è schierato dal lato di Fedez -ma ancor più contro la messa in scena portata sul palco dal duo comico- tanto da scrivere, non appena i due finirono il loro sketch: “Dopo il premio a Pio e Amedeo per aver innovato il linguaggio televisivo, oggi la Rai m’incorona etero dell’anno”, ironizzando sulla sua omosessualità.

Tommaso Zorzi, l’ironia sul premio da “sex symbol”

Una foto con occhiali da sole belli doppi, maglia grigia della supreme inserita nelle mutande grigie Calvin Klein tirate fin su l’ombelico, calzettoni neri e scarpe VANS a scacchi: è così che Tommaso Zorzi ha lanciato la sua frecciata alla Rai, per la seconda volta. “La Rai mi ha incoronato “Sex symbol dell’anno” ai Seat Music Awards” questa la didascalia che ha suscitato l’ilarità del web e la risposta da parte del fidanzato che non dispensa da critiche: “Premio più meritato di altri”.

Migliaia i commenti sul post del vincitore del Grande Fratello VIP 5 che ha nuovamente messo in ridicolo la Rai. “E ha fatto bene!” ha commentato la nuova opinionista del reality show Sonia Bruganelli, “Adoro” ha scritto, invece, Adriana Volpe.