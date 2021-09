Sampdoria-Inter 2-2: highlights, voti e tabellino finale del match

Sampdoria-Inter: highlights, voti e tabellino finale del match che si è giocato alle ore 12:30 allo stadio Marassi. Primo pareggio per la squadra di Simone Inzaghi

Una delle partite di punta della terza giornata di Serie A è senza dubbio Sampdoria-Inter. Da una parte i blucerchiati di D’Aversa, ancora alla ricerca della prima vittoria. Dall’altra i nerazzurri di Simone Inzaghi, che già hanno dimenticato gli addii di Hakimi e Lukaku.

Il match è iniziato con la squadra campione d’Italia subito col piede sull’acceleratore. Dopo soli 18 minuti, Federico Dimarco trova un sensazionale gol su punizione alla prima da titolare. La squadra di Inzaghi ha continuato ad attaccare, andando vicino allo 0-2 al 32′ con Lautaro Martinez. Due minuti dopo, però, una sfortunata deviazione di Edin Dzeko permette a Yoshida di timbrare il cartellino dei marcatori e trova il pareggio. Sembrava si sarebbe andati negli spogliatoi sull’1-1, ma Barella al 44′ ha trovato Lautaro Martinez tutto solo che ha ribadito in rete il pallone.

Secondo tempo abbastanza rocambolesco. Dopo soli 3 minuti, infatti, Bereszynski crossa in mezzo e trova Augello che spara in rete all’incrocio di destra e rimette il match in parità. Pericoloso il subentrato Correa, che al 69′ prende palla e tira alla sinistra di Audero. Le due squadre hanno continuato a cercare il gol ma senza riuscirci.

Sampdoria-Inter: highlights e voti del match

MARCATORI: Dimarco (I) 18′, Yoshida (S) 33′, Lautaro Martinez (I) 33′, Augello (S) 47′

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 6; Bereszynski 6.5, Colley 5.5, Yoshida 6.5, Augello 7 (dal 78′ Murru 6); Candreva 6.5, Thorsby 6, Silva 5.5 (dall’89’ Torregrossa SV), Damsgaard 5.5 (dal 78′ Verre 6); Quagliarella 5.5 (dal 67′ Askildsen 6), Caputo 5.5. All. D’Aversa 6

INTER (3-5-2): Handanovic 5.5; Skriniar 6, De Vrij 6, Dimarco 7 (dal 68′ Dumfries 6); Darmian 5.5, Barella 7, Brozovic 6 (dal 54′ Vidal 6), Calhanoglu 5.5 (dal 68′ Sensi 6), Perisic 5 (dal 54′ D’Ambrosio 6.5); Dzeko 6, Lautaro Martinez 7 (dal 63′ Correa 6). All. Inzaghi 6

CLICCA QUI PER VEDERE GLI HIGHLIGHTS