Richiami alimentari, ritirato pesce di un noto marchio per rischio chimico

Nuovi richiami alimentari per i consumatori italiani. Infatti il Ministero della Salute ha ritirato dei lotti di pesce di un noto marchio: i dettagli.

Continua a monitorare i prodotti messi sul mercato il Governo Italiano, che tiene a tutelare la salute dei propri consumatori. Infatti sono sempre tanti i rischi per quanto riguarda i prodotti alimentari contaminati. I controlli su questi prodotti sono sempre tanti sia in Italia che negli altri paesi europei. Come specificato dal Ministero della salute sono tantissimi soprattutto i rischi chimici legati alla contaminazione dei cibi destinati alla vendita al dettaglio.

Sul proprio sito il Ministero della Salute, gli operatori del settore (OSA) hanno l’obbligo di informare i propri clienti sulla non conformità riscontrata negli alimenti in vendita. Inoltre in caso di contaminazione o rischi sono obbligati a ritirare dalla vendita i lotti incriminati. Sempre l’Osa poi dovrà ritirare questi prodotti dal mercato, andiamo quindi a vedere qual è l’ultimo provvedimento preso dal Ministero della Salute italiano.

Richiami alimentari, ritirati quattro lotti di cozze di due marchi noti: l’avviso

Il Ministero della Salute ha ritirato quattro lotti di cozze per rischio chimico. Infatti i primi due lotti appartengono al marchio ‘MARINSIEME‘, mentre invece gli ultimi due appartengono al marchio ‘AQUOLINA‘. Per quanto riguarda i primi due lotti ritirati dal mercato sono un lotto delle ‘Cozze cotte alla tarantina‘ e ‘Cozze cotte alla marinara‘. Infatti per entrambi i lotti c’è un rischio chimico.

Anche i due prodotti del marchio ‘Aquolina’ sono stati ritirati per rischio chimico. Nel dettaglio il Ministero ha ritirato due lotti di ‘Cozze alla Marinara‘ e ‘Cozze cotte alla tarantina‘. Per precauzione il Ministero della Salute raccomanda di non consumare i prodotti in questione. Inoltre sarà possibile restituire i prodotti al punto vendita da cui sono stati acquistati.