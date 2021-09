Mottarone, la zia di Eitan: “Rapito dal nonno con la promessa dei giocattoli”

Eitan è “cittadino italiano, Pavia è la sua casa dove è cresciuto, noi lo aspettiamo a casa, siamo molto preoccupati per la sua salute”. Sono le parole di Aja Biran, la zia affidataria di Eitan: l’unico sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone. Biran ha lasciato delle dichiarazioni alla stampa dopo che il nonno del bambino è fuggito col piccolo in Israele. “Il nonno materno – ha aggiunto – è stato condannato per maltrattamenti in famiglia nei confronti della sua ex moglie, la nonna materna, e tutti i suoi appelli sono stati respinti in 3 gradi di giudizio”.

A cura di d.denno