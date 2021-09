Miriam Leone, l’indiscrezione pazzesca: “Si sposa”

Un’indiscrezione assurda su un presunto matrimonio in segreto di Miriam Leone: sarebbe stato fatto tutto in silenzio

Negli ultimi giorni si parla di un matrimonio “segreto” imminente (a giorni) della bellissima Miriam Leone con il compagno Paolo Carullo. Dicono a Ragusa. Dicono. #gossip — Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 12, 2021

Stando a quanto tweettato dal giornalista di Dagospia e de Il Fatto Quotidiano, Giuseppe Candela, sembrerebbe che Miriam Leone abbia organizzato le sue nozze in gran segreto. Stando a quanto riportato, infatti, da Ragusa giungono voci circa un matrimonio in gran segreto, per pochi intimi ed all’oscuro dalle telecamere.

Niente Ferragnez, niente diretta Instagram, una tradizionale celebrazione di un matrimonio tra due persone che si amano. Questo sembrerebbe essere lo scenario narrato da Candela.

Miriam Leone, la scelta sul matrimonio in gran segreto

Nonostante Miriam Leone sia una donna molto social, del suo futuro marito si sa ben poco. Paolo Carullo, infatti, non è presente su nessun social ed è persino complicato risalire all’inizio della loro relazione. Evidentemente, la scelta di un matrimonio per pochi intimi e lontano dai riflettori è stata soprattutto di Carullo che predilige uno stile di vita tranquillo e nel totale rispetto della privacy.

Soltanto un anno e mezzo fa, circa, la stessa notizi trapelò sul Magazine Chi che annunciò le nozze dell’ex Miss Italia, mai celebrate. Allora, però, arrivò la smentita da parte di Miriam Leone che ammise: “Non ho ancora nessun anello al dito”. Questa volta è arrivato?