Milan-Lazio 2-0: highlights, voti e tabellino finale del match

Highlights, voti e tabellino per la seconda partita di cartello della Serie A che ha visto la vittoria del Milan sulla Lazio

Al Milan sono bastate la freddezza di Rafael Leao e quella di Zlatan Ibrahimovic davanti a Pepe Reina per portare a casa tre punti fondamentali stoppando una Lazio in grandissima forma. Gli animi si sono infiammati subito per la seconda partita di cartello da inizio stagione della Serie A, tanto da poi portare un rigore per i diavoli rossoneri senza che Kessié riuscisse a realizzarlo.

Fondamentale per la squadra di Pioli arrivare a mente lucida ed entusiasti alla partita di mercoledì per la prima gara della fase a gironi di Champions League contro il Liverpool; sarà, invece, compito di Sarri riportare in riga Ciro Immobile ed il resto dei suoi per la fondamentale gara dei gironi di Europa League contro il Galatasaray.

Milan-Lazio: highlights, voti e tabellino

CLICCA QUI PER VEDERE GLI HIGHLIGHTS DI MILAN-LAZIO

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 6.5, Tomori 6, Romagnoli 6.5, Hernandez 7; Tonali 6, Kessie 5 (60′ Bakayoko sv, 74′ Bennacer 6); Florenzi 6 (60′ Saelemaekers 6.5), B. Diaz 6(80′ Ballo-Toure’ sv), Leao 7.5 (60′ Ibrahimovic 7); Rebic 6.5.

LAZIO (4-3-3): Reina 5; Marusic 5 (64′ Lazzari 5.5), Luiz Felipe 5, Acerbi 6, Hysai 6; Milinkovic-Savic 5.5 (74′ Basic 5.5), Leiva 5, Luis Alberto 5.5, Pedro 5.5 (84′ Moro sv), Immobile 5 (84′ Muriqi sv), Felipe Anderson 5 (64′ Zaccagni 4.5).

MARCATORI: 45′ R.Leao, 66′ Ibrahimovic

AMMONITI: Marusic (L), Reina (L), Luis Alberto (L), Hysaj (L), Bakayoko (M);

NOTE: 45’+6′ rigore sbagliato da Kessié, espulso Sarri al termine del match.