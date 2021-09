Maria De Filippi, i tre avvenimenti speciali nella prossima stagione

Da ormai molti anni, Maria De Filippi è diventato un volto imprescindibile delle reti Mediaset. Quest’anno, però, non sarà una stagione come le altre: per la conduttrice, infatti, ci saranno tre ricorrenze molto importanti.

Maria De Filippi ha legato indissolubilmente il suo nome alla rete Mediaset. Nella prossima stagione, continuerà sicuramente a condurre i suoi programmi storici: Uomini e Donne, Amici ed anche Tu Si Que Vales. Rispetto alle precedenti stagioni, la nuova, che inizierà ufficialmente da lunedì 13 settembre, presenta tre importanti novità.

Innanzitutto, Uomini e Donne ed Amici arriveranno ad uno storico traguardo, festeggiando entrambe i venti anni di trasmissione dal 1992. Inoltre, anche Maria De Filippi arriverà a varcare una soglia molto importante: il 5 dicembre 2021 compirà esattamente sessanta anni, di cui molti li ha trascorsi in Tv.

Maria De Filippi, non c’è solo la televisione: i suoi impegni

Bisogna sottolineare che Maria De Filippi non si limita solo alla conduzione dei programmi Mediaset. È infatti proprietaria della casa di produzione RTI Fascino PGT, con cui ha dato vita ai suoi programmi più famosi. Recentemente, si è lanciata anche nello sviluppo del portale multimediale Witty Tv.

Quando si chiede a Maria De Filippi il segreto di un successo così grande e soprattutto così continuativo, lei tende a sminuire chiamando in causa anche la fortuna. Allo stesso modo, sminuisce il suo ruolo in Amici, identificandosi come una mentore che aiuta i giovani travolti all’improvviso dalla popolarità della televisione.