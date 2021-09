Loretta Goggi, incredibile decisione dopo gli insulti: l’addio

Troppi insulti, molta rabbia: Loretta Goggi ha deciso e dirà addio. Una decisione, al momento, irrevocabile

Dopo la sua magistrale esibizione ai Seat Music Awards all’Arena di Verona, Loretta Goggi è stata inondata di critiche ha l’hanno costretta ad una decisione irrevocabile: “Miei cari tutti ma proprio tutti tutti, anche coloro che mi seguono su altri siti”, così ha esordito su Facebook l’artista romana.

“Vorrei riuscire a ringraziarvi uno ad uno per avermi amato e seguito per 61 anni. Sapete bene che non sarei ancora qui senza il vostro sostegno e la vostra stima”, ha continuato Loretta Goggi che è poi arrivata al punto della questione.

Loretta Goggi, l’addio ai social ed il grande rammarico

L’autrice di Maledetta Primavera, Loretta Goggi, ha continuato il suo lungo messaggio per i fan -e non- dicendo: “Ma oggi, oltre alla gratitudine, vorrei parlarvi del rammarico che provo nel leggere commenti, anche sul mio sito ufficiale, di una cattiveria, un’arroganza, una gratuità indescrivibili, tali da costringere il mio staff a Cancellarne alcuni e la cosa non mi piace”.

Dopo l’accaduto, l’irrevocabile decisione di cancellarsi dai social: “Però l’educazione ha un limite e il mio sito non deve dare spazio a certi signori. Censurare nemmeno è bello. L’unica cosa è prenderne le distanze”. La Goggi non è il primo personaggio pubblico che ricorre a questi metodi per mettere fine alla ferocia del web. I cosiddetti “leoni da tastiera” sono ormai una vera e propria piaga sociale sempre più diffusa.