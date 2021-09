Ilary Blasi svela una clamorosa novità: accadrà tra pochissimi giorni

Grandi novità in arrivo per Ilary Blasi, con la showgirl romana pronta ad una nuova avventura. Andiamo a vedere quale sarà il suo nuovo ruolo in Mediaset.

Da Lunedì parte il nuovo palinsesto televisivo della Mediaset che è pronta a far partire non solo la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Infatti è pronta a tornare su Canale 5 anche Ilary Blasi che condurrà il nuovo format ‘Star in the star‘, che partirà il prossimo 16 settembre. L’amata conduttrice ha deciso di rilasciare un’intervista al settimanale ‘Telepiù‘, dove ha dato diverse anticipazioni riguardanti il programma.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Netflix Italia, cambia di nuovo tutto: abbonamento e programmazione

Il cast della trasmissione al momento è ancora top secret, infatti Ilary stessa ha affermato di non sapere chi parteciperà al programma. Mentre invece la giuria sarà composta da Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci. Alle tre personalità televisive si andrà ad aggiungere un giudice misterioso ogni puntata. Inoltre all’interno del programma ci saranno delle celebrità in grado di cantare. Andiamo quindi a vedere le dichiarazioni della Blasi al settimanale.

Ilary Blasi pronta a tornare con ‘Star in the star’: “I concorrenti saranno camuffati”

Ilary Blasi non è ancora a conoscenza dei concorrenti del nuovissimo ‘Star in the star’. Però secondo alcune indiscrezioni i protagonisti dovranno interpretare Claudio Baglioni, Zucchero, Mina, Lady Gaga e Michael Jackson. Inoltre la Blasi ha rivelato: “I concorrenti non solo dovranno imitare i personaggi ma saranno camuffati come se fossero loro. Sarà impossibile capire chi si nasconde dietro la maschera“.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Eleonora Daniele, amara confessione: “Mi ha distrutto”. Cos’è successo

La conduttrice romana non sembrerebbe soffrire l’ansia della nuova esperienza. Infatti in vista della prima puntata, Ilary ha dichiarato: “L’ansia non mi appartiene. Però sono curiosa. Non mi preoccupo, alla fine si tratta soltanto di un gioco, di un varietà“. Infine la showgirl ha rimandato le accuse di plagio al ‘Cantante Mascherato’ di Carlo Conti, affermando che sarà un programma totalmente differenti.