Grande Fratello Vip 6, una concorrente spiazza tutti: “La mia ultima sfida”

Grande Fratello Vip 6, una concorrente spiazza tutti a poche ore dalla prima puntata del reality su Canale 5: “La mia ultima sfida”

Tra poche ore l’attesa lascerà spazio alle certezze perché finalmente dopo mesi di chiacchiere, indiscrezioni e conferme il Grande Fratello Vip 6 vivrà la sua prima puntata., Un cast eterogeneo, che si arricchirà di altri protagonisti nei prossimi mesi, ma nel quale spiccano alcune figure chiave. Come Katia Ricciarelli, al primo vero reality della sua lunga carriera che è sempre stata in altri settori.

L’ex soprano sta per vivere con curiosità questa avventura e al settimanale ‘Visto’ confessa quello che si aspetta, con una ammissione particolare: “Mi sono detta che questa potrebbe essere l’ultima sfida della mia vita. Chi lo sa? Spero di no, ma la mia età la conoscono tutti. Non devo dimostrare più niente a nessuno”.

Dice di non aver voluto sapere chi siano gli altri concorrenti, anche se qualcuno certamente già lo conosce di vista o di fama. E la sua unica preoccupazione al momento è sulla lunghezza del programma che potrebbe arrivare a primavera inoltrata. “L’anno scorso è durato molto, non so se riuscirei a resistere tutti quei mesi”.

Grande Fratello Vip 6, una concorrente spiazza tutti: quali saranno i primi ad entrare nella Casa?

Secondo le ultime anticipazioni del Grande Fratello Vip 6, Katia Ricciarelli sarà una delle concorrenti che entreranno nella Casa già nella prima puntata di lunedì 13 settembre. Tutti hanno dovuto o devono ancora affrontare un minimo periodo di quarantena e di isolamento in un grande albergo fuori Roma prima di essere arruolabili.

E in base agli aggiornamenti dei social negli ultimi giorni, insieme alla Ricciarelli gli altri ammessi subito dovrebbero essere Ainett Stephens, Alex Belli, Amedeo Goria, Carmen Russo, Francesca Cipriani, Manila Nazzaro e Soleil Sorgé. Ioltre potrebbero esserci pure le tre sorelle Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié e Manuel Bortuzzo.

Invece nella seconda puntata, quella del 17 settembre, toccherà agli altri come Jo Squillo, Samy Youssef Andrea Casalino e Sophie Codegoni. Ci sono poi concorrenti come Aldo Montano e Davide Silvestri che da giorni non aggiornano le loro pagine e quindi regna l’incertezza assoluta.