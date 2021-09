Giulia Salemi è scomparsa per qualche giorno dai propri canali social, e subito molti fan hanno pensato ad una rottura con Pierpaolo Pretelli. Lui ha fatto chiarezza riguardo a cosa è successo alla presentatrice ed alla loro relazione.

I fan di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, i Prelemi, hanno subito notato che lei era scomparsa dai canali, social. Di solito, infatti, la conduttrice ed ex inquilina del GF Vip era solita aggiornare con costanza i suoi ammiratori riguardo ogni avvenimento della giornata, ma per qualche giorno non si è fatta più sentire.

I fan hanno subito pensato che ci fosse stato un brutto litigio fra Giulia e Pierpaolo. Hanno dunque iniziato a tempestare di domande entrambi, fino a che Pretelli non è esploso su Twitter, scrivendo: “Giulia è qui con me da giovedì“. E poi ha aggiunto un hastag eloquente: #bastaossessione, accompagnato dagli auguri di buona notte.

Giulia Salemi, il lutto confermato dalla madre e da Pretelli

Pierpaolo Pretelli ha confermato su Twitter quanto aveva detto anche la madre di Giulia Salemi, Fariba Tehrani. La presentatrice è stata colpita da un grave lutto negli scorsi giorni. È infatti morto lo zio di Giulia, Abdol Hamid Mohammad Tehrani, uno dei fratelli di Fariba. Abdol è stato trovato senza vita il 9 settembre.

Sembrerebbe che lo zio di Giulia sia morto a causa di un infarto. Nonostante si fosse vaccinato circa due mesi prima, Fariba ha raccontato che aveva comunque contratto di nuovo il Covid, ma non chiarisce se la morte è correlata. Non c’è dunque alcuna rottura fra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che invece hanno affrontato uniti anche questo dramma.