Francobolli rari, questo è uno dei più costosi di sempre: valore alle stelle!

Tra i tanti francobolli rari, ce ne sono alcuni che valgono cifre spropositate. Questo è uno dei più costosi al mondo

Il mondo del collezionismo è in continua evoluzione. Ogni giorno spuntano decine di nuovi annunci in rete dedicati a veri e propri pezzi introvabili in giro. Che si tratti di francobolli rari, di monete o chi più ne ha più ne metta, si arriva spesso ad imbattersi in cifre folli e fuori da ogni immaginazione.

Oggi torniamo a parlare di francobolli, probabilmente uno dei settori più rinomati dell’intero mercato. Vista la storia che c’è dietro questi oggetti, è inutile dire come si possano trovare alcuni esemplari che valgono anche centinaia di migliaia di euro. Ce n’è uno che è tra i più ricercati della storia e ha anche superato il milione di euro ad un’asta.

Francobolli rari, questo è tra i più costosi di sempre

Parliamo oggi del Baden 9 Kreuzer, uno dei francobolli più rari e costosi della storia. Messo in vendita per la prima volta in Germania dopo la Prima Guerra Mondiale, non venne inizialmente comprato da praticamente nessuno. Uno strano episodio, che però ne ha fatto la sua fortuna. A distanza di oltre 70 anni, infatti, ad un’asta un acquirente decise di acquistarne uno a 690.000 franchi svizzeri. Nel 2002 ancora una vendita, questa volta a New York per la cifra di 575.000 dollari.

Il vero record lo si ha però avuto nel 2008 quando, sempre nel corso di un’asta, un compratore decise di mettere sul piatto la cifra monstre di 1.314.500 euro! Pensate che un frammento di proprietà di un privato è finito al museo postale di Berlino.