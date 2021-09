GF Vip, ex concorrente lascia l’Italia: il motivo della sua scelta – FOTO

Un ex concorrente, dopo il GF Vip ha deciso di lasciare l’Italia per inseguire una nuova avventura professionale. Scopri perchè in questo modo starà molto più vicino alla sua famiglia.

Uno dei concorrenti del GF Vip 5 che di più ha conquistato il cuore degli spettatori di Canale 5 ha deciso di lasciare l’Italia. A guardar bene, la sua scelta sembrerebbe quella di poter stare il più possibile vicino alla sua famiglia, ed in particolare a suo fratello, che da poche settimane aveva lasciato l’Italia anche lui.

Mario Balotelli, infatti, dopo aver fallito nel portare in Serie A il Monza, non si è visto il contratto della durata di mezza stagione rinnovato da Galliani. Ha però fallito nel ricostruire la coppia da sogno del Milan Boateng-Balotelli, e non è riuscito a conquistare un posto da titolare fisso, nonostante abbia comunque messo a segno sei reti.

Enock Barwuah, ecco dov’è andato dopo il GF Vip 5

Enock Barwuah, come il fratello Mario Balotelli, fa il calciatore. Mentre Super Mario è arrivato a giocare nei massimi campionati europei, il fratello ha sempre giocato nelle leghe minori. Quando Balotelli ha firmato per la squadra turca Adana Demirspor, i due hanno capito che potevano provare a realizzare il loro sogno, giocare a calcio insieme.

Se Mario Balotelli ha firmato con la squadra turca il 7 luglio, Enock Barwuah è arrivato solo il 26 agosto. Il piano dei due fratelli, per il momento, sembra però essere fallito: l’Adana Demirspor ha ceduto in prestito Enock ad una squadra della “Serie B” turca, il Menemenspor, per tutta la stagione 2021/22.

Ecco alcune delle immagini dell’arrivo di Enock in Turchia: