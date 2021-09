DAZN, strano codice compare durante le partite: ecco a cosa serve

Potrete averlo notato anche voi. Durante le partite, spesso su DAZN compare uno strano codice in sovrimpressione. Ma a cosa serve?

Tra polemiche e lamentele, l’avventura di DAZN in Serie A continua. L’emittente da quest’anno trasmetterà in streaming esclusiva tutto il campionato, dalla prima all’ultima giornata. Nonostante le difficoltà del caso legate a buffering e qualità non eccelsa del video, milioni di utenti ogni partita si connettono per seguire la propria partita del cuore.

In attesa di miglioramenti significativi al servizio da parte degli operatori, c’è uno strano codice che sicuramente avrete già notato anche voi. Compare nel bel mezzo del singolo evento per qualche secondo, in sovrimpressione, e poi sparisce. Ma di cosa si tratta? È un errore dell’app/sito o c’è dell’altro?

DAZN, a cosa serve il codice che compare durante le partite

Moltissimi utenti si sono chiesti a cosa faccia riferimento lo strano codice composto da lettere e numeri che talvolta compare nel corso delle singole partite di Serie A trasmesse da DAZN. State tranquilli, non si tratta di un problema alla vostra piattaforma. Così come succede col triangolino di Sky, questa sequenza serve per evitare che utenti abbonati ripropongano in streaming illegale gli eventi in rete.

Ancora non è chiaro, ma pare si tratti di un codice identificativo dell’utente abbonato. Qualora dovesse venire individuato un live non consentito, DAZN potrebbe risalire in pochi secondi al colpevole. L’identificazione porterebbe al blocco immediato dell’account con nessuna possibilità di riavere i soldi spesi per abbonarsi, oltre che a possibili cavilli legali.