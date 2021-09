Calciomercato Inter, piovono pesanti critiche: verranno sostituiti a gennaio?

Calciomercato Inter, i tifosi non ci stanno e ce l’hanno in particolare con due giocatori. La dirigenza interverrà subito per sostituirli?

Un pareggio amaro per l’Inter di Simone Inzaghi che, dopo essere andata due volte in vantaggio, se ne va da Genova con un solo punto. C’è chi già rimpiange Romelu Lukaku e si lamenta dell’ultima finestra di mercato. Nello specifico, su Twitter stanno piovendo critiche su due elementi della rosa.

Stiamo parlando di Edin Dzeko e Samir Handanovic. Cosa farà la dirigenza? Interverrà sul mercato? Se in attacco i giochi sembrano ormai fatti, il discorso è diverso in porta. Ecco cosa potrebbe succedere.

Calciomercato Inter, Onana al posto di Handanovic: le ultime

Sarà quasi sicuramente Onana dell’Ajax il sostituto di Handanovic. La prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe essere quella giusta per l’Inter, chiamata a sostituire un Handanovic che non dà più sicurezze. Come già preannunciato, l’accordo col giocatore è ormai quasi raggiunto.

Decisive saranno le prossime settimane per capire se l’estremo difensore slovacco potrà tenersi il suo ruolo da titolare almeno fino al termine della stagione o se si deciderà di agire diversamente.