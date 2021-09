Anticipazioni Tempesta d’Amore, colpi di scena al Fürstenhof: Maja avvicinata da un uomo misterioso

I nuovi episodi ti Tempesta d’Amore riservano numerosi colpi di scena agli appassionati della soap opera: tutte le anticipazioni

I nuovi episodi di Tempesta d’Amore, in onda da domenica 12 a sabato 18 settembre, riserveranno agli appassionati della soap opera numerosi colpi di scena. Al centro dell’attenzione troveremo diversi protagonisti del Fürstenhof, il lussuoso albergo bavarese.

Tra questi Max e Vanessa. Il ragazzo annullerà un’appuntamento con quest’ultima per andare in una baita di montagna con Shirin. Vanessa non prenderà bene la cosa e la forte gelosia la porterà a seguire i due ma scoprirà che Max ha portato con sé solo una chitarra. Maja chiederà a Werner alcuni giorni liberi a lavoro e un anticipo sullo stipendio. Dopo la separazione da Florian ha bisogno di un po’ di tempo per sé stessa.

Il Fürstenhof parteciperà alla competizione culinaria “La frusta d’oro”. Ma chi rappresenterà l’hotel? Ebbene, Robert si rivolgerà ad André. Nel tentativo di convincerlo, la discussione prenderà una brutta piega. Dopo che Vanessa ha seguito Max in montagna, il ragazzo resterà particolarmente deluso vista la mancanza di fiducia e finiranno per litigare. Un temporale improvviso però vedrà i due rifugiarsi in una baita romantica.

Vanessa cerca di conquistare punti dopo la lite con Max. Nuovi colpi di scena interesseranno anche la povera Maja: tutte le anticipazioni di Tempesta d’Amore

Vanessa cercherà inoltre di accattivarsi Max dopo la notte trascorsa in montagna. Dirà al ragazzo che lì vicino c’è un bellissimo percorso per mountain bike ma lei non potrà accompagnarlo per un problema al ginocchio. Per Maja invece ci saranno nuovi colpi di scena. Incontrerà un uomo il quale le svelerà di essere suo padre. Questo ultimo le spiega di essersi sottoposto ad una plastica plastica facciale per fuggire alla polizia.

Il misterioso uomo incontrato da Maja nel bosco le rivela di essere suo padre Cornelius. A questo punto per capire se sta bleffando la ragazza gli farà una domanda alla quale solo il padre saprebbe rispondere. Come andrà a finire? Lo scopriremo molto presto.