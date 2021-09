Vaccino Covid, Iss: “Forte protezione, -96% rischio di ricovero e morte”

L’ultimo report dell’Iss conferma l’efficacia del vaccino anti Covid: “C’è il -96% di rischio ricovero e morte”

La campagna vaccinale in Italia prosegue nonostante il rallentamento nella somministrazione delle prime dosi. L’adozione del Green Pass ha portato milioni di indecisi a scegliere di sottoporsi alla vaccinazione. L’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità mostra i dati sull’efficacia dell’immunizzazione.

La riduzione del rischio di infezione nelle persone completamente vaccinate rispetto a quelle non vaccinate è del 77% per la sola diagnosi, che diventa 93% rispetto alle ospedalizzazioni e 96% per i ricoveri in terapia intensiva e i decessi. I dati sono aggiornati all’8 settembre.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> No-vax, Lamorgese: “Sale la preoccupazione per i gruppi estremisti nelle manifestazioni”

Vaccino Covid, tutti i dati dell’ultimo report Iss

Stando a quanto si legge nel report, il tasso di ospedalizzazione nel mese di giugno per i non vaccinati è nove volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo. Sono infatti 219,1 i ricoveri per 100.000 abitanti tra coloro che non si sono sottoposti alla somministrazione e 24,5 ogni 100.000 per gli immunizzati.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Green pass, Ciccozzi a iNews24: “Ritirarlo a chi non fa la seconda dose”

Numeri ancor più importanti se si prendono in considerazione unicamente gli over 80. Nell’ultimo mese, infatti, il tasso di ricoveri in terapia intensiva dei vaccinati risulta 13 volte più basso rispetto a quello dei non vaccinati. Da sottolineare anche la differenza di decessi: il dato è 15 volte più alto nei non vaccinati rispetto ai vaccinati con ciclo completo.