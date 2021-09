Uomini e Donne, noto volto cambia vita: dura reazione sul web – FOTO

Ex tronista di Uomini e Donne cambia vita. I suoi progetti per il futuro fanno piovere critiche sul web: la risposta

Solo alcuni giorni fa vi avevamo anticipato la decisione di un’ex tronista di Uomini e Donne, Rossella Intellicato, la quale ha comunicato di lasciare il mondo della Tv per dedicarsi alla politica. Il suo è solo un esempio dei tanti già visti nel corso degli anni. Difatti sono diversi i volti del mondo dello spettacolo e della Tv che decidono di entrare in politica.

La 36enne si candiderà, nelle file della Lega, alle elezioni amministrative comunali di Torino. La sua decisione però non è stata ben vista sul web tanto da scatenare una pioggia di critiche e polemiche in questi giorni. Ma la Intellicato senza alcuna remora ha deciso di rispondere con una Insta Stories ai suoi 170mila follower.

Rossella Intellecato risponde alle critiche con una Insta Stories: volano stracci sul web

Dopo le sue ultime scelte Rossella Intellicato ha fatto esplodere il mondo del web. In tanti hanno criticato l’ex gieffina (ai tempi di Alessia Marcuzzi) ed ex tronista di Uomini e Donne la quale ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo e della tv per dedicarsi alla politica. Una scelta non condivisa ma che d’altronde molti del suo settore ormai fanno.

“Criticate me perché ho partecipato ad alcuni programmi tv ed ora dopo 6 anni ho deciso di entrare a far parte di un partico che mi rappresenta con idee e principi che condivido, al posto di fare come la maggior parte di voi che parla e critica dal divano di casa.. ma vi siete fatti governare durante una pandemia da Rocco Casalino“, questo il duro sfogo della Intellicato che ha taggato anche il Leader del Carroccio.