Gemma Galgani, Tina Cipollari si è coalizzata contro di lei? L’indiscrezione

La rivalità fra Tina Cipollari e Gemma Galgani sembrerebbe aver varcato di confini di Uomini e Donne: questa volta, sembrerebbe infatti averle organizzato un brutto scherzo al di fuori della trasmissione di Maria De Filippi. Scopri i dettagli.

Gemma Galgani è stata vista aggirarsi per gli studi di Mediaset per la registrazione di una puntata televisiva. Non si trattava di Uomini e Donne, ma secondo numerose indiscrezioni avrebbe partecipato ad una puntata di Scherzi a Parte. La protagonista del Trono Over sembrerebbe infatti essere stata vittima di uno scherzo.

LEGGI ANCHE >>> Gemma Galgani, confessione inaspettata di Ida Platano: fan stupiti

NON PERDERTI >>> Gemma Galgani, dichiarazione choc: “Quando lascerò Uomini e Donne”

Forse anche Tina Cipollari ha aiutato la redazione di Scherzi a Parte nella realizzazione dello scherzo a Gemma Galgani. Sembrerebbe proprio che l’ex attrice teatrale ci sia cascata in pieno, credendo subito che fosse tutto vero. La messa in scena riguarderebbe l’aspetto sentimentale, cioè quello che sembra essere il punto debole di Gemma.

Quale scherzo è stato fatto a Gemma Galgani?

Sembrerebbe che Scherzi a Parte abbia reclutato un attore per corteggiare Gemma Galgani. Lui si sarebbe presentato come un ricco imprenditore, ed avrebbe iniziato a corteggiarla. Lei, che da poco ha ceduto ad altri ritocchini estetici, come l’intervento al seno, sembrerebbe esserci cascata in pieno.

LEGGI ANCHE >>> Uomini e Donne, storico volto si scaglia contro Gemma Galgani: cos’è successo

Non sarebbe la prima volta che Tina Cipollari organizza uno scherzo a Gemma Galgani. Ha infatti già reclutato un attore per venirla a corteggiare nello studio di Uomini e Donne. Dopo che la tronista si è espressa molto positivamente sul nuovo cavaliere, Tina non ha esitato a rivelarle lo scherzo, spezzandole di nuovo il cuore.