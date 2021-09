Scherzi a parte, il ritorno di Enrico Papi: la promessa al pubblico

Scherzi a parte, l’attesissimo ritorno di Enrico Papi in prima serata su Canale 5: prima di cominciare, il conduttore fa una promessa al pubblico

Settembre è il mese della ripresa per molti programmi televisivi, ma anche dei grandi ritorni. Come quello di ‘Scherzi a parte‘ in prima serata su Canale 5 che segna anche una bella sorpresa per il pubblico, perché a condurre questa edizione dello show sarà Enrico Papi. Mancava su Mediaset da quattro anni, rientra dalla porta principale e con un programma importante.

Alla vigilia della prima puntata, domenica 12 settembre, il conduttore romano ha parlato a Fanpage.it spiegando che cosa si aspetta da questa nuova avventura: “Più che una rivincita lo vivo come un debutto. Ero in una situazione idilliaca a Tv8 dove sperimentavo i miei prodotti con risultati di ascolti importanti e ho intrapreso questa strada per il gusto di mettermi in gioco. Non è un riscatto“. E ha spiegato che come per tutti i grandi amori, ad un certo punto dici si può separare, ma anche ritrovarsi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Giulia De Lellis commuove i fan: “Vi racconto il mio calvario”

Scherzi a parte, il ritorno di Enrico Papi: ecco come funzionerà la nuova edizione del programma

La nuova edizione di ‘Scherzi a parte’ prevede sei puntate. Una formula che ricalca quella del passato, ma con una differenza: Enrico Papi sarà anche complice delle candid camera e non si limiterà a presentarle.

Tanti i bersagli famosi e alcuno sono già stati svelati. Come Antonella Elia, Manuela Arcuri, lo chef Gianfranco Vissani, Andrea Roncato che saranno ospiti del programma nella prima puntata. Ma ci sono già al cune anticipazioni sulle prossime. Come Al Bano che era già stato tra le vittime del passato e tornerà, questa volta persino in mutande. O ancora Vladimir Luxuria he alla fine dello scherzo ha chiamato la polizia.

E poi ci saranno le sue donne, una diversa per ogni puntata, che interagiranno con lui sia in studio che negli scherzi. In primis Elisabetta Gregoraci ma anche l’ex Miss Italia Carolina Stramare, l’influencer Antonella Fiordelisi e Miss Mondo Argentina, Estefania Bernal.