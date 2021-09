Due morti e nove feriti, questo il bilancio della tremenda tromba d’aria che ha messo in ginocchio l’isola siciliana di Pantelleria. Auto sbalzate fuori strada e addirittura sui tetti delle case, uno scenario infernale quello che si sono trovati davanti gli uomini della Protezione Civile a lavoro tutta la notte per la messa in sicurezza.

Il tornado si è scatenato verso le 19 del dieci settembre, squassando prima il mare e poi l’area di Campobello nei pressi di Cala Cinque Denti.

Il sindaco Vincenzo Campo si trova sul campo a coordinare le attività di soccorso quando i primi video vengono diffusi sui social e mostrano auto ribaltate e addirittura una finita sul tetto di un piccolo casolare.

A perdere la vita sono due abitanti di Pantelleria, un vigile del fuoco di 47 anni e un anziano pensionato di 86 anni. La forza del vento li ha risucchiati fuori dalla loro automobile. Oggi è stato dichiarato il lutto cittadino sull’isola.