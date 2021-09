Napoli-Juventus, streaming gratis: dove vedere il big match in diretta

Tutto pronto per il big match tra Napoli e Juventus. Andiamo a vedere dove seguire in diretta e streaming gratis il big match del Maradona.

Alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona si disputerà la sfida tra Napoli e Juventus. Le due compagini in campo daranno vita al primo big match della nuova stagione di Serie A. Da una parte troviamo i padroni di casa, pronti a fare tre su tre guidati da mister Luciano Spalletti. Mentre i ragazzi di Massimiliano Allegri sono alla ricerca del primo successo stagionale. Andiamo a vedere lo stato di forma delle due squadre.

Il Napoli di Luciano Spalletti, nonostante le mille difficoltà, è riuscito a conquistare i primi due match di campionato ed al momento è a punteggio pieno. Nel delicatissimo match contro i bianconeri, il tecnico di Certaldo dovrebbe recuperare Piotr Zielinski fermo dalla prima di giornata a causa di un infortunio rimediato contro il Venezia. Non saranno del match Demme, Lobotka, Meret, mentre è in forte dubbio Dries Mertens.

Dall’altra parte la Juventus è chiamata a conquistare la prima vittoria stagione. Massimiliano Allegri non vuole alibi ed ha deciso di lasciare alla Continassa tutti i sudamericani come Alex Sandro, Cuadrado, Danilo, Dybala e Bentancur. Mentre invece restano fuori per infortunio Federico Chiesa, Aaron Ramsey e Kaio Jorge. Andiamo quindi a vedere dove seguire Napoli-Juventus in diretta e streaming gratis.

Napoli-Juventus, streaming gratis: Sky o DAZN ?

Tutto pronto per il match dello Stadio Diego Armando Maradona, che andrà in scena alle ore 18:00. La partita di cartello della terza giornata di Serie A sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su DAZN, che ha acquistato i diritti per trasmettere le partite nei prossimi tre anni. Inoltre grazie al servizio tedesco in streaming sarà possibile vedere la partita sulle smart tv di ultima generazione compatibili e sempre tramite app anche a tutte le tv collegate al TIMVISION BOX.

Sarà possibile assistere alle partite anche collegando l’applicazione su PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il commento della garà sarà affidato a Pierluigi Pardo, mentre la seconda voce sarà Massimo Ambrosini. Inoltre il sito tedesco metterà a disposizione anche la diretta testuale. Mentre invece tutti coloro che la guarderanno on-demand avranno a disposizione gli highlights a fine partita. Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni schierate dai due allenatori.

Napoli-Juventus, le probabili formazioni: così scenderanno in campo

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Luciano Spalletti.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Rabiot; Bernardeschi, Morata, Kulusevski. Allenatore: Massimiliano Allegri.