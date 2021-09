Monete rare, conservate questa da 2 euro: vi farà guadagnare un tesoro

Aprite subito il vostro portafogli e controllate le monete da 2 euro che avete. Ne potreste trovare una delle più rare: vale tantissimo

Ad oggi, il mondo del collezionismo rappresenta una delle finestre più redditizie che ci possano essere in rete. Ogni giorno, centinaia di appassionati mettono in vendita – o vanno alla ricerca – di esemplari potenzialmente introvabili altrove. Si parla di monete rare e di francobolli, ma anche dischi, vinili, sneakers, videogiochi e tanto, tanto altro.

Oggi torniamo a parlare di numismatica, ossia del fiorente mercato delle monete. Ce ne sono alcune che valgono veramente tantissimo. Ma senza andare a scovare pezzi storici e introvabili, anche quelli più comuni possono portare ad un bel gruzzoletto. Ci sono per esempio alcuni 2 euro che hanno un interessante valore nascosto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Francobolli rari, 2 milioni di euro per questo pezzo unico: com’è fatto

Monete rare, la 2 euro San Marino di Dürer vale 50 euro

Parliamo oggi della moneta da 2 euro San Marino di Dürer. Nel corso degli anni, il suo valore è cresciuto esponenzialmente e oggi è possibile trovarla in rete anche a cifre superiori ai 50 euro. Certo, non si tratta di un valore spropositato e che vi farà diventare ricchi, ma a chi non farebbe piacere portarsi a casa una cifra così grazie ad una moneta da 2 euro?

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Monete rare, questa da 20 centesimi vale una fortuna: potresti averla tu!

Realizzata per celebrare i 550 anni dalla nascita dell’omonimo artista, questo esemplare è apprezzatissimo dai più appassionati. Ma come riconoscerlo? Sul dritto viene rappresentata una sua famosa opera, mentre sul rovescio c’è la classica immagine che caratterizza le 2 euro. Provate subito a controllare nel vostro portafoglio, potreste portarvi a casa un bel gruzzoletto senza fare fatica.