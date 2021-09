Gemma Galgani, confessione inaspettata di Ida Platano: fan stupiti

Nononostate Gemma Galgani abbia tanti rivali ad Uomini e Donne, è riuscita a trovare anche qualcuno dalla sua parte

“La mia migliore amica. Quella che ripara dove gli altri feriscono. Quella che ti fa ridere come una pazza. Quella che è in grado di farti sentire unica. Tu”. Questa la meravigliosa dedica che Ida Platano ha fatto a Gemma Galgani con una storia su Instagram in cui ha pubblicato lo screenshot di una telefonata avvenuta tra le due alle prime luci dell’alba.

Non era ancora noto a tutti questo rapporto così stretto tra le due dame del Trono Over di Uomini e Donne, di cui una attualmente in studio e l’altra momentaneamente in standby dopo la scottatura rimediata con Riccardo Guarnieri.

Ida Platano dalla parte di Gemma Galgani: evento più unico che raro

Com’è noto, Gemma Galgani non nutre di grande stima all’interno del programma. La maggior parte delle puntate del Trono Over sono incentrate sulle critiche che le piovono addosso, in particolare da Tina Cipollari che non condivide praticamente nulla delle scelte fatte dalla dama torinese. Le critiche, tuttavia, non si riducono soltanto alla TV ma anche alle infinite pagine di giornali su cui l’opinionista rilascia interviste.

Insieme ad Ida Platano, la Galgani ha sicuramente dalla sua parte il web che spesso e volentieri è dalla sua parte. Come potrebbe essere altrimenti per il pilastro del dating show? Ciononostante, la dama del Trono Over è molto bersagliata da tanti haters.