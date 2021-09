Eleonora Daniele, amara confessione: “Mi ha distrutto”. Cos’è successo

In un’intervista a DiPiùTV, Eleonora Daniele si è confessata e ha svelato: “Mi ha distrutto”. Ecco cos’è successo

Sale l’attesa per la nuova edizione di Storie Italiane, il programma in onda su Rai 1 con al timone Eleonora Daniele. La conduttrice televisiva si è raccontata al settimanale DiPiùTV, lasciandosi andare ad uno sfogo su vari temi, tra i quali la difficile situazione in Afghanistan.

“Ciò che sta succedendo lì mi ha distrutto. Vedere le madri afghane costrette a consegnare i loro figli nelle mani sicure dei soldati americani, affinché li portassero in salvo, mi ha fatto piangere” le sue parole, alle quali ha poi aggiunto: “Da quando ho avuto Carlotta soffro ancora di più quando assisto ad ingiustizie del genere che vedono protagonisti bambini e le loro madri”.

Eleonora Daniele, l’intervista: “I bambini malati di SMA li considero miei figli”

Nel corso della passata edizione, lo show televisivo Storie Italiane ha ottenuto il riconoscimento da parte dell’AIFA di un farmaco che può salvare la vita ai bambini affetti da atrofia muscolare spinale. Ne ha parlato la conduttrice Eleonora Daniele, protagonista della battaglia insieme a Maria Grazia Cucinotta. “È stato uno dei giorni più felici della mia vita. Non lo nasconderò, ho pianto di gioia. Considero quei bambini come miei figli” le sue parole.

“Carlotta? È una bambina sveglia, affamata di mondo. Ha bisogno di stare con i suoi coetanei e di interagire con le maestre, quindi io e mio marito abbiamo deciso di iscriverla al nido” ha poi svelato la Daniele, parlando di come concilierà la sua vita privata con il lavoro.