Dazn, cambia tutto per i big match di Serie A: le nuove soluzioni. La piattaforma streaming sta cercando di risolvere gli inconvenienti delle prime due giornate

Rotelle che girano sullo schermo, difficoltà di connessione, ritardo nel collegamento e chi più ne ha più ne metta. L’approccio di Dazn con queste prime due giornate di campionato non è stato sicuramente dei migliori. La piattaforma diventata il broadcast esclusivo del pallone nostrano ha attirato su di sè una serie infinita di polemiche, tra chi non è riuscito a seguire la propria squadra e chi si è lamentato di un trattamento non all’altezza della spesa (tornata ora a 29.99 euro al mese). Proprio per la serie interminabile di lamentele, il gruppo fondato a Londra nel 2015 è corso ai ripari ed ha ideato delle soluzioni per ovviare alle falle del servizio. Un potenziamento del segnale resosi obbligatorio per non penalizzare oltre modo anche tutti gli utenti che non dispongono del decoder di Tim Vision.

Dazn, cambia tutto per i big match di Serie A: potenziata la linea

In questo week end i tifosi non vedono l’ora di tornare a vedere le proprie squadre del cuore, dopo la lunga pausa della nazionali. Nella nostra Serie A spiccano big match di lusso come Napoli-Juventus (fischio d’inizio sabato alle ore 18) e Milan-Lazio (domenica ore 18). Per evitare intoppi sullo streaming la linea è stata potenziata, come testimoniato dai colleghi de ‘La Repubblica‘. L’upgrade richiesto ormai da tempo è stato completato in questi giorni e sarà operativo nel convulso week end appena iniziato.

Sono stati rafforzati i server di supporto installati in corrispondenza dei principali ripetitori di segnale delle telco. Un passo fondamentale con cui Dazn ritiene di poter supportare tutte le connessioni previste per le due super sfide. Questo dovrebbe anche consentire ai telespettatori di non veder diminuita la qualità delle immagini, così come indicato dall’Agcom, che si era espressa in materia dopo le tante lamentele. Non ci resta che attendere per verificare che tutto fili liscio.