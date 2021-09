Caterina Balivo è invidiosa di una sua collega? Il racconto choc

È già polemica per alcune dichiarazioni riguardo al comportamento di Caterina Balivo nei confronti di una sua collega: scopri cosa ha detto Manila Nazzaro riguardo al loro incontro, avvenuto 22 anni fa.

Il provino di presentazione di Manila Nazzaro per il GF Vip 6 ha fatto subito discutere. Quando le era stato chiesto chi non avrebbe voluto incontrare per nessun motivo nella casa del Grande Fratello, lei aveva risposto senza esitazioni Caterina Balivo. Poi aveva cercato di minimizzare spiegando che ognuno ha le sue antipatie.

Tv Blog ha contattato Manila Nazzaro per cercare di capire di più riguardo questa antipatia di Manila Lazzaro per Caterina Balivo, che a quanto pare sarebbe pure ricambiata. La futura concorrente del GF Vip 6 ha spiegato che la tensione fra le due risalirebbe addirittura a ventidue anni fa, quando si sono conosciute per la prima volta.

Manila Nazzaro: “Quando vinsi, Caterina Balivo…”

Manila Nazzaro ha ricordato che, nell’edizione di Miss Italia vinta da lei, Caterina Balivo si piazzò solo terza. Sembrerebbe che questo non sia andato mai giù alla conduttrice di “Ricomincio dal no”. Da allora, infatti, sembra che si sia sempre rifiutata di nominarla, appellandola semplicemente come “quella che ha vinto Miss Italia”.

Manila, inoltre, ha anche sottolineato che lei è riuscita a farsi ospitare in quasi tutti i programmi televisivi, tranne quelli condotti da Caterina. L’ex Miss Italia si è giustificata: “Non ho mai detto che sia una persona tremenda o cattiva, semplicemente non ho mai legato con lei in 22 anni che ci conosciamo“.

Ecco il video con cui Manila Nazzaro si è presentata come nuova inquilina del GF Vip 6: