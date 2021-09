Carlo Conti, crollo improvviso e inaspettato: stentano tutti a crederci. Una debacle che davvero in pochi potevano aspettarsi

E’ uno dei mostri sacri della televisione italiana e nella fattispecie della Rai, ma anche Carlo Conti può andare incontro a qualche debacle professionale. In realtà il calo degli ascolti del Seat Music Awards rispetto alla prima puntata non è attribuibile solo alla conduzione ma anche all’appeal del singolo evento, che si tiene ormai dal 2007. Il presentatore toscano e Vanessa Incontrada, sua spalla in questa edizione, hanno totalizzato una media di 3.062.000 telespettatori con il 19.3% di share. La presentazione ha siglato il 15.5% con 3.149.000 spettatori. La puntata di ieri sera, venerdì 10 settembre, ha fatto segnare un piccolo ribasso rispetto al primo appuntamento, che ha registrato 3.153.000 telespettatori e il 19.84% di share. Facendo un parallelo con lo scorso anno, la seconda puntata totalizzò 2.881.000 spettatori (19.90%), poco meno come utenti totali ma meglio nello share, mentre furono 3.157.000 (16.16%) nel 2019 e 3.752.000 spettatori (18.10%) nel 2018.

Carlo Conti, crollo improvviso e inaspettato: in calo gli ascolti del ‘Seat Music Awards’

Nella serata di ieri la grande protagonista sul palco del Seat Music Awards è stata Loretta Goggi, che ha festeggiato i 40 anni dall’uscita di ‘Maledetta primavera’, il suo pezzo di maggior successo.

Per quanto riguarda invece gli ascolti delle altre reti e degli altri programmi della serata di venerdì 10 settembre, possiamo notare che hanno totalizzato tutti molto meno.

Su Canale 5 A Star is Born 1.578.000 spettatori, con il 9.7% share. Su Rete 4 Quarto Grado 1.194.000 spettatori, con l’8.1%. Italia 1 il film Shark il Primo Squalo ha avuto 1.185.000 spettatori, con lo 6.5% share. Rai2 NCIS 1.252.000, 6.1% share; Delitti in Paradiso 718.000 spettatori, 5%. Rai3 5 È il Numero Perfetto 607.000, 3.1% share. Chiude La7, che con Propaganda Live ha totalizzato 541.000 spettatori e il 3.9% di share.