Calciomercato Juventus, clamoroso scambio col Real Madrid: arriva un big!

Calciomercato Juventus, dalla Spagna parlano di un clamoroso scambio col Real Madrid. Ecco tutti i dettagli

È già emergenza per la Juventus. La squadra allenata da Massimiliano Allegri non ha iniziato il campionato nel migliore dei modi e, ora che si entra nel vivo della stagione, dovrà subito trovare la giusta quadra. Il calciomercato si è concluso in maniera rocambolesca per il club, con la cessione di Cristiano Ronaldo e il ritorno a Torino di Moise Kean.

Nonostante la finestra estiva si sia chiusa da poco meno di due settimane, già si parla di possibili nuovi colpi in arrivo a gennaio o il prossimo anno. Dalla Spagna, parlano di un clamoroso scambio con il Real Madrid che porterebbe in Italia un top player assoluto.

Calciomercato Juventus, scambio De Ligt-Valverde: bomba dalla Spagna!

Stando a quanto raccontato da Diariogol.com, Real Madrid e Juventus starebbero pensando di imbastire un clamoroso scambio che vedrebbe Valverde arrivare a Torino e Matthijs De Ligt partire in direzione Spagna. Il centrocampista uruguaiano è chiuso dal trio Modric-Kroos-Casemiro, e l’acquisto all’ultimo di Camavinga non ha fatto altro che farlo scivolare ancor più in basso nelle gerarchie di Ancelotti. L’ex difensore dell’Ajax non ha invece mai realmente convinto in Serie A, e potrebbe cercare nuova fortuna in Liga.

Al momento si tratta solo di una suggestione di mercato e non è stato imbastito nessun discorso. Non è chiaro se si sta ragionando su uno scambio alla pari o se una delle due compagini dovrà aggiungere un conguaglio economico per arrivare all’intesa definitiva.