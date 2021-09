Denise Pipitone, l’avvocato smentisce tutti: “Attenti al bluff!” – FOTO

La prima puntata di Quarto Grado è tornata ad affrontare la vicenda della scomparsa di Denise Pipitone, raccontando dei dettagli inediti su una nuova pista investigativa: l’avvocato di Piera Maggio, però, ha smentito tutto.

Il primo settembre è ricorso un triste anniversario per Piera Maggio: sono infatti trascorsi ben diciassette anni dalla scomparsa di sua figlia, Denise Pipitone. Nonostante la diffida ricevuta, la trasmisione Primo Grado è tornata ad occuparsi proprio delle indagini riguardanti la bambina scomparsa a Mazara del Vallo.

L’ex PM Angioni, che attualmente risulta indagata per false dichiarazioni, ha dichiarato di essersi presa come una missione la risoluzione del caso. Ha inoltre raccontato di aver ricevuto sulla pagina Instagram di Michele Belfiore, @_conoscere, alcune segnalazioni circostanziate, che ha puntualmente verificato.

Quarto Grado, la ricostruzione dell’ex PM Angioni smentita dall’avvocato di Denise Pipitone

Piera Maggio si è affidata allo studio legale Frazzitta & Partners per la scomparsa di sua figlia. L’avvocato Giacomo Frazzitta ha prontamente smentito attraverso una storia su Instagram: “Attenti al bluff! Non vi sono novità, la procura lavora nel massimo riserbo“. La dichiarazione sembrerebbe indirizzata proprio alle ricerche dell’ex PM.

Angioni sta infatti investigando privatamente riguardo un viaggio avvenuto proprio il giorno dopo la scomparsa di Denise Pipitone. Due adulti ed una bambina si sarebbero imbarcati da Trapani alla Tunisia. L’anomalia è che il codice fiscale della bambina risulterebbe inesistente, così come il nome dell’imbarcazione utilizzata per il tragitto.

