Apple aggiorna le Mappe: cambia tutto per gli utenti iPhone!

Un nuovo super aggiornamento quello lanciato da Apple per le sue Mappe. Ecco cosa cambia per gli utenti iPhone

L’alternativa numero uno al colosso Google Maps sono senza dubbio le Mappe di Apple. Da anni, gli sviluppatori lavorano per rendere il servizio sempre più congeniale alle richieste degli utenti e al passo coi tempi. Tantissime le funzionalità già rilasciate, ma ce ne sono altre che potrebbero stravolgere per sempre l’utilizzo del servizio.

Come annunciato dall’azienda californiana stessa, finalmente anche in Italia arriva l’ultimo update delle Mappe che include funzionalità mai viste prima. Gli utenti USA già hanno potuto testare in anteprima il tutto, e ora arriva l’ora anche degli italiani. Stando a quanto raccontato, le Mappe sono state: “Ricostruite da zero“.

Apple, tutte le novità in arrivo su Mappe

“Abbiamo deciso di ricostruire le mappe da zero, con una migliore navigazione, dettagli più ricchi, informazioni accurate e funzionalità notevole” ha spiegato Eddy Cue, vicepresidente senior dei servizi Apple. Le nuove Mappe promettono di fare scintille, con tantissime novità che andranno a riguardare tanto l’interfaccia quanto la navigazione in sé. Grazie a Siri Natural Language Guidance, sarà possibile ascoltare indicazioni con una voce più simile alla nostra. Interessante anche l’assistenza alla scelta della corsia corretta, oltre alle indicazioni sui controlli di velocità.

Per i maggiori centri di interesse, poi, Apple ha deciso di integrare immagini interattive e fotografie 3D che, unite alla funzione Preferiti, permetterà di avviare la navigazione verso determinati punti con un semplice tocco. Infine le mappe indoor per aeroporti e centri commerciali, così da non doversi perdere nemmeno per trovare il bagno.